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Bekçi köpeğine vahşi saldırı; pompalı tüfekle defalarca vurdu, kovanları toplayıp kaçtı!

26 Haziran 2015 17:18

Edirne’de bir inşaat şantiyesindeki bekçi köpeğine pompalı tüfekle yapılan vahşi saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Süloğlu ilçesi yolu üzerinde giderken kullandıkları motosikletle inşaat şantiyesinin önünde duran iki kişiden arkadaki, poşete sakladığı pompalı tüfeği çıkarıyor. İnşaat şantiyesindeki bekçi köpeğini hedef alan saldırgan pompalı tüfekle 5 el ateş ediyor ve kovanları toplayarak olay yerinden uzaklaşıyor. İnşaat şantiyesine ait görüntüler dün (25 Haziran 2015) saat 08:58'de çekildi:

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