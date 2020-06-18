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Behzat Ç.'nin senaristinin kaleme aldığı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne Erkan Can da katıldı

18 Haziran 2020 16:50

Behzat Ç.'nin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatacak olan ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ekibine oyuncu Erkan Can da katıldı.
 
BluTV yeni özel yapımı ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnter Medya'nın yapımcılığında gerçekleştirilen, Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna usta isim Erkan Can katıldı. Dizide Erkan Can Ercüment Çözer'in arkadaşı Yavuz rolünde görülecek. 
 
Dizinin sonbaharda izleyicilerle buluşması planlanıyor.

Dizinin konusu

Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı’nın oturduğu dizinin konusu kısaca şöyle: Ercüment Çözer’in yolu bir gün, kendisiyle aynı amaç uğruna hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir. Kudretli ama kendi içinde sayısız yarası bulunan Çözer, Helen ve Savaş adındaki bu iki idealist gence kol kanat gerer.

Ercüment Çözer’i ilk defa kendi şehrinde, İstanbul’da, göreceğimiz dizi, gündüz kuşağı programlarının aldatıcılığı, televizyonda parlayan yıldızların aslında özel hayatlarında ne kadar mutsuz oldukları gibi konulara değinerek medyaya dair de sözler söyleyecek.

 

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