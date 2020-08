Behzat Ç.'nin senaristinin kaleme aldığı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne Erkan Can da katıldı

Behzat Ç.'nin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatacak olan ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ekibine oyuncu Erkan Can da katıldı.

BluTV yeni özel yapımı ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnter Medya'nın yapımcılığında gerçekleştirilen, Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna usta isim Erkan Can katıldı. Dizide Erkan Can Ercüment Çözer'in arkadaşı Yavuz rolünde görülecek.

Dizinin sonbaharda izleyicilerle buluşması planlanıyor.

Dizinin konusu