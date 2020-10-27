Behzat Ç.’nin anti kahramanı ‘adalet’i sorguluyor: Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisi

T24

Behzat Ç. dizisinin anti kahramanı Ercüment Çözer, ‘Saygı’ adlı yeni dizide, farklı bir bakış açısıyla tekrar izleyici karşısına çıkıyor. Nejat İşler’in canlandırdığı ‘Ercüment Çözer’ karakterini merkeze alarak adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulayan dizinin ilk bölümü bugün BluTV’de gösterime sunuldu.

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can yer alıyor. Inter Medya yapımı dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem, yönetmeni ise Ali Taner Baltacı.