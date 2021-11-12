Beğenmediği çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın, Temple'daki bir restoranı arayıp oradan aldığı çorba hakkında şikayette bulundu. Daha sonra restorana dönen kadın, telefonda çorba yüzünden tartıştığı personele çorbayı fırlatırken görüntülendi.

Restoran çalışanı Broland, olayı ve hissettiklerini açıklamak için iki TikTok videosu çekti.

Videolardan birinde Broland, müşterinin, aldığı çorbanın çok sıcak olduğunu ve üzerine yerleştirilen plastik kapağın eridiğini iddia ettiğini söyledi. Broland, müşteriden özür dilediğini ve kendisine para iadesi teklif ettiğini, ancak kızgın müşterinin onu taciz etmeye devam ettiğini ve daha sonra restorana geri döndüğünü söyledi.