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Beğenmediği çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı

Restoran, kadının eylemlerini kınayan bir bildiri yayınladı ve müşterilerin personele saygılı olması gerektiğini söyledi

12 Kasım 2021 09:31

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın, Temple'daki bir restoranı arayıp oradan aldığı çorba hakkında şikayette bulundu. Daha sonra restorana dönen kadın, telefonda çorba yüzünden tartıştığı personele çorbayı fırlatırken görüntülendi. 

Restoran çalışanı Broland, olayı ve hissettiklerini açıklamak için iki TikTok videosu çekti.

Videolardan birinde Broland, müşterinin, aldığı çorbanın çok sıcak olduğunu ve üzerine yerleştirilen plastik kapağın eridiğini iddia ettiğini söyledi. Broland, müşteriden özür dilediğini ve kendisine para iadesi teklif ettiğini, ancak kızgın müşterinin onu taciz etmeye devam ettiğini ve daha sonra restorana geri döndüğünü söyledi.

Beğenmediği çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı

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