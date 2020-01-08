Bedensel engelli arkadaşını teneffüslerde kantine götürüyor, evinden alıp evine bırakıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde 5’inci sınıf öğrencisi Cumali Coşkun, doğuştan Tar Sendromu hastası arkadaşı Metin Nergiz'i teneffüslerde sınıftan çıkartıyor, kantinden bir ihtiyacı olduğu zaman alıp geliyor, gerektiği zamanda evinden alıp evine bırakıyor.

Birinci sınıftan beri Cumali ile çok iyi bir arkadaşlıkları olduğunu belirten Metin Nergiz, “Cumali beni elim, ayağım, kolum her şeyim oldu. Zor günlerimde her zaman bana destek oldu ve yanımdan hiç ayrılmadı. Teneffüslerde her zaman yanımda oluyor. Yemek yiyeceğim zaman bana yemek getiriyor. Kantinden bir ihtiyacım olduğu zaman gidip alıyor. Yağmur, kar demeden evimize beraber gidip geliyoruz. Annemle babam çalıştığı zaman evime gelip beni evimden alıyor ve okula kadar beraber gidiyoruz. Cumali, benim en fedakar arkadaşım” dedi.

Cumali Coşkun da,"O benim en iyi arkadaşım. Bugüne kadar hep beraber olduk bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Onunla çok güzel bir dostluğumuz var. Bazen babası işten geç çıktığı zaman ve Metin’i alacak kimse olmadığı zaman onu evine bırakıyorum. Ben onun eli ayağı olmaya devam edeceğim. Tek başına yapamayacağı bir şey olduğu zaman hemen yanına gidip yardımcı oluyorum. Özellikle teneffüslerde birbirimizden hiç ayrılmıyoruz” sözlerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Özge Özdemir ise,“İki arkadaş arasındaki hikayeyi dinledikten sonra çok etkilendim. Bu arkadaşlık ve yardımlaşma bana sadece öğretmenlik anlamında değil insanlık anlamında da önemli bir iz bıraktı. Henüz okulun ilk günlerinde Metin’e nasıl davranacağımı bilemediğim anlardan birinde Cumali’den aldığım hoş bir ders olmuştu" ifadelerini kullandı.

Metin ve Cumali’nin sınıf arkadaşı Hasan Toprak da, “Cumali, Metin’in bir an bile olsun yanından ayrılmıyor. Hatta bir gün Metin’in kullandığı aracın tekerlerinden biri kırılmıştı. Cumali, Metin’in aracı devrilmesin diye bir an bile olsun yanından ayrılmadı” diye konuştu.

Metin Nergiz’in babası Felemez Nergis ise “Okulda, evde hiçbir zaman ayrılmıyorlar, sürekli Metin’e yardımcı oluyor. Aralarındaki bu arkadaşlık bağı Metin’in üzerinde de çok olumlu izler bıraktı. Metin ile Cumali arasında hiçbir fark yok, oda bizim çocuğumuz. İkisini birbirinden ayırt etmiyorum" ifadelerini kullandı.