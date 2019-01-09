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Bedelli askerlik onlara yaradı!

09 Ocak 2019 20:24

Bedelli askerlik yasası, askeri malzeme satan mağazalara hareketlilik getirdi. 100 TL ile 300 TL arasında hazırlanan asker çantası sayesinde işlerinde yüzde 50 artış sağlayan esnaf, bedelli askerlik sayesinde kepenk kapatmanın kıyısından döndüklerini söyledi. Bedelli askerlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından asker adayları, askeri malzeme satan mağazaların yolunu tuttu. Tıraş takımlarından çoraba, iç çamaşırından çantaya bir askerin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün satıldığı mağazalarda bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Bedelli askerlik için alışverişe gelenlere ilk olarak tıraş ve temizlik malzemesi tavsiye ettiğini belirten Balkaya, bedelli askerlerin ise direkt iç çamaşırı sorduğunu söyledi. Bedelli askerlerin en çok iç çamaşırı satın aldığını ifade eden Balkaya, ?Soğuk yere gidenlere termal ürünleri ve kazakları veriyoruz. Ancak en çok iç çamaşırı soruyorlar. Sanırım yıkama olanakları kısıtlı olduğu ve yıkamak istemedikleri için iç çamaşırını çok sayıda alıyorlar diye konuştu.

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