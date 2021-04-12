BEDAŞ işçileri toplu iş sözleşmesi talebiyle eylem yaptı: Haklı mücadelemiz devam edecek

T24 Haber Merkezi

BEDA Enerji Dağıtım A.Ş.'ye bağlı BEDAŞ'ta toplu iş sözleşmesinin “işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle" sonuçlanmaması üzerine işçiler eylem yaptı.

İstanbul Çağlayan'da bulunan BEDAŞ Genel Müdürlük binası önünde bir araya gelen işçiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti. Haklarını isteyen işçilerin açtığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Haklarımızın geriye götürülmek istenmesinden dolayı haklı mücadelemiz devam edecektir" dedi.