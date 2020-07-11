T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bebek’teki yat partisine polis baskını

11 Temmuz 2020 12:27

Bebek’te bir yatta Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı partiye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Polis ekipleri maske takmayanlara yatın işletme sahibine ceza kesti.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusundaki uyarılar sıklıkla yenilenirken Beşiktaş Bebek Sahili'nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi.

Yatta müzik eşliğinde eğlenenleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğaz turu için hareket etmek üzereyken yata baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipler, yatta bulunan yaklaşık 150 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıklarını gördü. Polis ekipleri maske takmayanlara 900’er lira para cezası kesti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gibi gerekçelerle cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi.

ETİKETLER

bebekyatkoronavirüsbaskınceza

Diğer Videolar

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik'in müvekkili hastane önünde gözaltına alındı

Düğünlerin kısıtlanmasına Bursa’da gelinlikli eylem

Game of Thrones'un 'Khaleesi'si Emilia Clarke, diziye aşk acısıyla başlamış

Tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgâhında öğrendi

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’i kabul etti

CHP'lilerin taş ocağını incelediği esnada heyelan!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk otobüsünde kadına şiddet!...

Fatih Portakal’ın yerine geçeceği kesinleşti; canlı yayında HaberTürk’e veda etti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı; eşi, "Bu adama ben de engel...

Ahmet Hakan'dan 'Fatih Portakal' yorumu: Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini...

İçişleri Bakanlığı'ndan 14 ilde yeni 'salgın' kısıtlamaları...

Bill Gates: Pandemi bitene kadar Covid-19'a yakalanmayan milyonlarca insan ölecek...

‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk otobüsünde kadına şiddet!...

Fatih Portakal’ın yerine geçeceği kesinleşti; canlı yayında HaberTürk’e veda etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24