T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bebek Sahili'nde yasağa uymadılar, yürüyüş yapıp köpek gezdirdiler

28 Mart 2020 11:38

Koronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde; balık tutmak, spor ve yürüyüş yapması yasaklandı. Yasağa rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'ne gelenlerden bazıları yürüyüş yaptı bazıları ise köpek gezdirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde Koronavirüs'le mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelde ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadelede başarı sağlanıncaya dek hafta sonlarında il ve ilçelerin sahil bantlarında, balık tutmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yayınlanan genelgeyle birlikte polis ekipleri de devriye görevlerini artırdı. Tedbirler kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bebek Sahilinde yürüyüş ve spor yapan vatandaşları uyararak evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını belirten bir kişi ,"Köpeklerim var, her gün çıkartmak zorundayım. Virüsü bulaştıracağım ya da alacağım kimse yok dışarda. Ben de bu sebeple çıktım. Ben yaştan da kurtarıyorum. 65 yaşın altındayım" dedi.

ETİKETLER

koronavirüssalgınbebek sahiliistanbul bebekkoronavirüs'e karşı tedbir

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mayıs 2020

Limon üreticileri, 'limon ihracatının kısıtlamasını' protesto etti; Bakan Pekdemirli'yi istifaya çağırdı!

CHP'li vekil, maden şirketinin çalışmasını engellemek için kepçeye çıktı!

Özel halk otobüsü şoförü, 65 yaş üstü çifti araçtan indirdi: 'Haber izlemiyor musunuz?'

Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu: Yargıtay ve AYM dosyayı hala incelemeye almadı; ağır hukuk kırımına dur demeliler

Zabıta ekipleri kağıt toplayan çocuğu darp etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı...

AVM'ler açıldı; sabah saatlerinde alışveriş için kuyruğa girdiler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek aleyhine ifade veren...

Otellerin ve restoranların açılış tarihi belli oldu...

Erdoğan, 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu, 9 ilde...

YÖK'ten sınavların dijital ortamda yapılması kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı...

AVM'ler açıldı; sabah saatlerinde alışveriş için kuyruğa girdiler...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24