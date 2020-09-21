Bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet uygulamıştı; O baba gözaltına alındı

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bebek arabasından düşen çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün basında ve sosyal medyada yer alan “küçük çocuğa şiddet” konulu habere ilişkin görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne Olmuştu?

TIKLAYIN - Bebek arabasından düşen çocuğu dövdü!

Sekapark’taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuk yere düştükten sonra ayağa kalktı. Bebek arabasını kullanan kişinin, düştükten sonra ayağa kalkan çocuğa tokat atması sonucu çocuk yeniden yere düştü. Görüntülerde, bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu sert bir şekilde bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.