BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin katıldığı bir televizyon programında yeni yılda yapılan zamlara ilişkin yaptığı açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Destici, tasarrufa dikkat ettiğini belirterek "Ben kasaptan et almıyorum. Hayvan kestirip, toplu et alıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TV100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

Sunucu Pınar Işık Ador'un yeni yılda gelen zamlar ve ekonomide yapılan değişiklikler ile ilgili sorusunu yanıtlayan Destici, konuşmasında tasarrufa dikkat et dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tasarrufa önem veriyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum yada toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp aşıyorum. Şimdi Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı da bulamayabilir. bu ayrı mesele."