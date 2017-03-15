BBP lideri Destici: Birkaç teşkilatın 'Hayır' demesi, kararımıza gölge düşürmez!

Referandumda "Evet" deme kararı aldıklarını açıklayan ve parti içinde büyük tartışmalara yol açan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İçimizde birkaç teşkilatın 'Hayır' demesi Büyük Birlik Partisi'nin kararına gölge düşürmez" dedi. DHA'nın haberine göre Destici, "Bu kararımızdan memnun olmayan belli çevreler, bizim kararımızı çoğunluğun kararı değil de sanki genel başkanın kendi tercihiymiş gibi yansıtılması, manipüle edilmesiyle kararımızın değerini düşürmeye çalışıyorlar. Bu en hafifiyle ahlaksızlıktır" diye konuştu.