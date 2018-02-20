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BBP Genel Başkanı Destici'den, 'cumhur' yorumu: Hayırlı olsun

20 Şubat 2018 18:53

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklamasının ardından ilk yorumu yaptı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. SP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası Destici ve Karamollaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP-MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklamasının hatırlatılması üzerine Destici, şöyle konuştu: "Hayırlı olsun diyoruz, ne diyelim yani. Olana hayırlı olsun deriz. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim. İnşallah dediğim gibi doğru bir şekilde bütün milli manevi yerli olanları kucaklayacak bir şekilde tamamlanır diye ümit ediyoruz."

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