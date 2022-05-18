BBP Genel Başkanı Destici: PKK’ya desteği keserlerse Türkiye NATO üyeliklerine neden hayır desin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyeliğine ilişkin, “PKK’ya verdikleri desteği keserlerse, PKK’yı kendi ülkelerinde barındırmaktan, desteklemekten vazgeçerlerse ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları kaldırırlarsa niye onların (İsveç ve Finlandiya) NATO üyeliklerine hayır desin” dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye NATO’nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici politika içinde olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimse NATO’nun bir savunma ittifakı, üyelerinin ise müttefiklik anlayışı içinde olması gerektiğini unutmamalıdır. Bu şartlarda müttefik olmaya aday ülkelerin terörle, uluslararası hukukla, demokrasiyle ve evrensel değerlerle ilgili özellikle Türkiye örneğinde sürdürdükleri politikaları yeniden gözden geçirmeleri gerektiği tartışma götürmeyecek kadar ortadadır.

Şu anda Türkiye kamuoyu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri çerçevesinde bu ülkelerdeki PKK’ya verilen desteğin son bulmasını bekliyor. Sadece İsveç ve Finlandiya ile sınırlı kalmadan, NATO üyesi bütün ülkelerle PKK ve uzantısı yapıların bütün etkinliklerine ve kurumlarına yasaklama getirilmelidir. PKK ve uzantılarının bütün NATO ülkelerindeki faaliyetlerine tüm NATO ülkelerinin terör örgütlerine destek vermesine son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda ısrarcıdır ve sonuna kadar da haklıdır. BBP de devletinin, hükümetinin, Dışişleri’nin yanındadır.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelikleriyle ilgili kararı her iki ülkenin müttefiklik hukukuna uymayan politikalarını terk etmeleri yönünde somut adımlar atmalarına bağlı olmalıdır. Bunun kararını aslında Türkiye verecek değil, Finlandiya ve İsveç verecektir. PKK’ya verdikleri desteği keserlerse, PKK’yı kendi ülkelerinde barındırmaktan, desteklemekten vazgeçerlerse ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları kaldırırlarsa niye onların NATO üyeliklerine hayır desin. Ama bu şartlarda evet demesi de Türkiye’nin aleyhinedir.”

Türkiye’ye NATO ülkesi müttefikleri tarafından uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini, F-35 hakkında uygulanan haksız kararların geri alınması gerektiğini belirten Destici, sözlerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı. (İHA)