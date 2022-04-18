BBP Genel Başkanı Destici: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok

Türkiye'nin mülteci sorunu hakkında değerlendirmeler bulunan BBP lideri BBPBBPBBPBBP, "Konya'da ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk. Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok" ifadelerini kullandı.

TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, mültecilerle ilgili hakkında açıklamalarda bulundu.

Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturasının olmadığını belirten Destici, "Çok yanlış bir algı oluşturuluyor. Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok. Konya'da ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk, değerlendirdik. Orada da söylendi, bunun ekonomik olarak Türkiye'ye bir faturası yok ancak kriz çıkarmak isteyenler bunları daha sonra koz olarak kullanılabilir" dedi.