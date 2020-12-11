BBP Genel Başkanı Destici: Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının kendince haklı sebepleri var

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haber Global'de katıldığı programda, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi yorumlarken "Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının haklı sebepleri var" dedi.

Çakıcı'nın babasının yurt içi ve yurt dışında önemli görevler üstlendiğini söyleyen Destici, "Bu yönüyle işin takdir edilmesi gereken bir tarafı var" dedi.

Siyasete dışardan bir müdahaleyi doğru bulmadıklarını söyleyen Destici, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na tehdit etmesinin yanlış olduğunu söyledi.