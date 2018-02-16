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BBC'nin 1961'de hazırladığı İstanbul belgeseli, 57 yıl sonra ilk kez yayında: İkinci bölüm

16 Şubat 2018 23:37

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1961 yılında hazırladığı İstanbul belgeselinin ikinci bölümü yayınlandı. Belgesel, Mahmut Hamsici tarafından yayına hazırlandı. BBC Türkçe, Belgeselin, dijital ortamda 57 yıl sonra ilk kez yayımlandığını duyurdu. TV sunucusu Johnny Moris, 1961 yılında 'Ticket to Turkey' (Türkiye'ye Yolculuk) adlı belgesel dizisini hazırladı. Beş bölümlük dizide Morris, Londra'dan başlayarak İstanbul'a gitti ve her programda başka bir Avrupa kentinde gördüklerini anlattı. Serinin son bölümünde ise İstanbul yer alıyor. BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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