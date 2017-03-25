BBC'den Türkiye dizisi; Konya'dan Cizre'ye; Ağaoğlu'ndan Diyanet Başkanı Görmez'e...

BBC'de bu Pazar Türkiye'yle ilgili belgesel türünde bir dizi başlıyor. Türkiye'de İstanbul, Antalya, Konya, Rize ve Güneydoğu'yu gezen BBC ekibi, Türkiye'deki demografik farklılıkları inceliyor. Dizinin tanıtım videosunda İstanbul'da yaşanan zengin hayatların yanı sıra Güneydoğu'da terör nedeniyle yıkılmış evlerin arasında yaşayan Suriyeli göçmen insanların dramı da anlatılıyor. Ayrıca Suriye sınırında yaşanan çatışmalar ve füze atışlarına da yer verilen dizinin dikkat çeken konuğu ise Ali Ağaoğlu. Ağaoğlu dizide, "Yanılmıyorsam 12 tane Rolls Royce'um var" diyerek zenginliğini anlatıyor.