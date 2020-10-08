BBC sunucusunun 'işgal ediyorsunuz' çıkışı karşısında Ermenistan Başbakanı Paşinyan...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın BBC’de konuk olduğu Hard Talk programında sunucu John Fischer "Ermenistan uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve etrafındaki toprakları 25 yıldan fazla süredir yasadışı şekilde işgal ediyor" dedi. Bu sözler karşısında Paşinyan, "Bu doğru değil" yanıtını verdi.

Fischer bunun üzerine Paşinyan'a "Bu doğru uluslararası hukuğa bakın, BM Güvenlik Konseyi kararına bakın" dedi.

'Kararlarda Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunun belirtildiğini' ifade eden Fischer karşısında Paşinyan, "Tüm mesele şu; eğer Azerbaycan ordusu başarılı olursa Dağlık Karabağ'daki Ermeni'lere soykırım yapılması anlamına gelecek" ifadesini kullandı.