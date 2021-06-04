BBC spikeri Shaun Ley, yayına şortla çıktı

BBC spikeri Shaun Ley'in bülteni şortla sunması sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hava sıcaklarının artması 51 yaşındaki spiker Shaun Ley'i de etkiledi. Ley, belden yukarısında ceket ve kravatıyla alışılmış bir görüntü çiziyordu ancak şort giydiği anlaşılınca sosyal medyada viral oldu.

Koronavirüs seyahat kurallarını ve politika haberlerini sunarken oldukça ciddi görünen Ley için bir Twitter kullanıcısı, ''BBC haber spikeri Shaun Ley şort giyerek mi sakinliğini koruyor, bunu izleyicilerin öğrenmesi mi gerekiyordu?'' şeklinde soru yöneltti.