BBC spikeri canlı yayına bağlandığını fark etmeyince olanlar oldu...

İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin haber spikeri Ben Brown canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. İngiliz spiker, canlı yayın kazasıyla ilgili izleyicilerden özür diledi.

İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin haber spikeri Ben Brown canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. Haber spikeri Ben Brown'un geriye doğru yaslanarak esnemesi de kameraya yansıdı.

Televizyonda İngiliz tarihi ile ilgili haberler gösterilirken Brown, canlı yayına tekrar bağlandığını fark etmedi. Uykusuzluktan esneyen sunucu, olayı fark ederek anında ağzını kapattı ve "Affedersiniz" diyerek özür diledi. Kısa süreli panik yaşayan sunucu, hemen kendisini toparlayarak haberlere kaldığı yerden devam etti.