BBC, Prens Philip'in ölümünü böyle duyurdu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Prens Philip'in ölümünü canlı yayın ile açıklayarak videosunu yayımladı.

Prens Philip, şubat ayında bir "enfeksiyon" geçirdiği duyurularak hastaneye kaldırılmıştı. Philip, yaklaşık 1 ay hastanede tedavi görmüştü.

Yayına giren BBC spikeri, ''BBC yayınımızı önemli bir anons için bölüyoruz. BBC Londra'yı izliyorsunuz, Buckingham Sarayı, kısa bir süre önce Ekselansları Prens Philip'in ölümünü açıkladı'' diyerek haberi bildirdi.

Ardından BBC spikeri, sarayın yaptığı "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünü derin bir acıyla duyuruyor. Majesteleri, bugün Windsor Kalesi'nde huzurlu bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Detaylı açıklamalar daha sonra yapılacak." açıklamasını okudu.