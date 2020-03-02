T24 LogoT24 Logo
Haberler

BBC muhabiri: Yunanistan sınırındaki müdahalede boğazından vurulan bir sığınmacı hayatını kaybetti

Yunanistan Hükümet Sözcüsü haberi yalanladı

02 Mart 2020 12:23

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Yunanistan sınırına akın eden sığınmacılara yapılan müdahale sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. BBC muhabiri Mughira Al Sharif, bu sabah Yunan askerleri tarafından yapılan müdahale sonucu kafasından darbe alan bir sığınmacının hayatını kaybettiğini söyledi. 

Twitter hesabından, kafasından darbe aldığı ile bilincini kaybeden sığınmacının görüntülerini paylaşan Mughira Al Sharif, "Bu sabah Yunan askeri tarafından öldürülen Suriyeli göçmen Ahmed Abu Emad. Bu sabah Yunan askeri tarafından öldürülen Suriyeli göçmen Ahmed Abu Emad. Ahmed, yüzlerce göçmenle İpsala’da sınırı geçmeye çalışırken Yunan askeri tarafından saat 09:07’de boğazından vurularak öldürüldü. Ahmed’in cesedi Türkiye’ye götürüldü" dedi. 

Hayatını kaybeden Ahmed Abu Emad isimli sığınmacının ölümünün Yunan askeri tarafından sıkılan gaz bombasının kapsülü mü yoksa mermi mi olduğu ile ilgili ayrıntılı bir bilgiye ulaşılamadı. 

Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nden yalanlama

Olayla ilgili gelen tepkiler üzerine Yunan hükümet sözcüsü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayı yalanladı. Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye sınırından girmek isteyen göçmenlere ateş açtığı ve birini öldürdüğüne yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Yunan-Türk sınırında can kaybı videosu sahtedir. Herkesi Türk propagandası yayan haberler bildirirken itidalli olmaya çağırıyoruz" dedi. Petsas ayrıca paylaşımında "SahteTürk propagandası"  ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

yunaistan sınırıipsalasığınmacımültecimüdahaleAhmed Abu Emadöldürüldühayatını kaybettibbc muhabiriMughira Al Sharif

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs'ü 22 günde yenen kadın, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronavirüs'ü yendi

Antalya'da 1 kilometrelik 'Koronavirüs' kuyruğu

Medcezir, ekranlara geri dönüyor!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı...

İrem Derici'den, karantina paylaşımı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım...

Hande Fırat: Cumartesi günü İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı...

BTP Genel Başkanı Haydar Baş Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24