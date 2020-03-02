BBC muhabiri: Yunanistan sınırındaki müdahalede boğazından vurulan bir sığınmacı hayatını kaybetti

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Yunanistan sınırına akın eden sığınmacılara yapılan müdahale sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. BBC muhabiri Mughira Al Sharif, bu sabah Yunan askerleri tarafından yapılan müdahale sonucu kafasından darbe alan bir sığınmacının hayatını kaybettiğini söyledi.

Twitter hesabından, kafasından darbe aldığı ile bilincini kaybeden sığınmacının görüntülerini paylaşan Mughira Al Sharif, "Bu sabah Yunan askeri tarafından öldürülen Suriyeli göçmen Ahmed Abu Emad. Bu sabah Yunan askeri tarafından öldürülen Suriyeli göçmen Ahmed Abu Emad. Ahmed, yüzlerce göçmenle İpsala’da sınırı geçmeye çalışırken Yunan askeri tarafından saat 09:07’de boğazından vurularak öldürüldü. Ahmed’in cesedi Türkiye’ye götürüldü" dedi.

Hayatını kaybeden Ahmed Abu Emad isimli sığınmacının ölümünün Yunan askeri tarafından sıkılan gaz bombasının kapsülü mü yoksa mermi mi olduğu ile ilgili ayrıntılı bir bilgiye ulaşılamadı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nden yalanlama



Olayla ilgili gelen tepkiler üzerine Yunan hükümet sözcüsü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayı yalanladı. Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye sınırından girmek isteyen göçmenlere ateş açtığı ve birini öldürdüğüne yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Yunan-Türk sınırında can kaybı videosu sahtedir. Herkesi Türk propagandası yayan haberler bildirirken itidalli olmaya çağırıyoruz" dedi. Petsas ayrıca paylaşımında "SahteTürk propagandası" ifadesini kullandı.