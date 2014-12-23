T24 LogoT24 Logo
Diğer

BBC muhabiri eroin imhasında kafayı buldu..

23 Aralık 2014 16:04

Çeşitli uyuşturucu maddelerin imha edildiği bölgede haber sunan İngiliz gazetecinin zor anları sosyal medyanın en çok paylaşılan konularından biri oldu. BBC’nin Ortadoğu muhabiri Quentin Sommerville’nin işini yaparken başına gelenler sosyal medyada günün konusu oldu. Çeşitli uyuşturucu maddelerin imha edildiği bölgede haber sunan Sommerville, bir süre sonra yanan uyuşturucunun etkisiyle işini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Popüler video paylaşım sitesi YouTube’da yeralan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve İngiltere’de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. BBC adına Kudüs’te görev yapan Sommerville’nin videosunun ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.

ETİKETLER

eroin imhasıbbc muhabirikafayı buldugülme kriziingiliz gazeteciyayınyanma

Diğer Videolar

Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı

İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Demirtaş: Üniversiteler akrep yuvası, çocuklarınızı medreseye gönderin

Sözcü yazarından Ahmet Hakan'a: 'En iyi yalakalar bilir' diyen yalaka...

İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

7 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için eylem yapıldı: "Dersim uyuma, Gülistan’a sahip çık!"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24