BBC muhabiri eroin imhasında kafayı buldu..

Çeşitli uyuşturucu maddelerin imha edildiği bölgede haber sunan İngiliz gazetecinin zor anları sosyal medyanın en çok paylaşılan konularından biri oldu. BBC’nin Ortadoğu muhabiri Quentin Sommerville’nin işini yaparken başına gelenler sosyal medyada günün konusu oldu. Çeşitli uyuşturucu maddelerin imha edildiği bölgede haber sunan Sommerville, bir süre sonra yanan uyuşturucunun etkisiyle işini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Popüler video paylaşım sitesi YouTube’da yeralan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve İngiltere’de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. BBC adına Kudüs’te görev yapan Sommerville’nin videosunun ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.