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BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle istifa etti

09 Ocak 2018 16:50

BBC Çin editörü Carrie Gracie, bulunduğu pozisyondan, "erkek meslektaşları ile arasındaki maaş eşitsizliğini" gerekçe göstererek istifa etti. 30 yıldır kurumda çalışan Gracie, yazdığı açık istifa mektubunda, BBC'de "gizli ve yasadışı bir maaş kültürü" bulunduğunu belirtti. Carrie Gracie, kurumda çalışan ve 150 bin sterlin üzeri maaş alan çalışanların üçte ikisinin erkek olduğunun ortaya çıkması ile BBC'nin bir "güven krizi" yaşadığını da söyledi. BBC, konu ile ilgili "kadınlara karşı sistemli bir ayrımcılık yok" açıklamasını yaptı. Gracie, editör pozisyonundan ayrıldığını açıklamakla birlikte BBC bünyesinde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Yaptığı istifa açıklamasında, televizyon haber merkezindeki eski pozisyonuna döneceğini ve burada "eşit maaş beklentisinde" olduğunu açıkladı.

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