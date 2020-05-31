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“Bazıları için karantina bir ömür sürüyor”

“Mor Çatı desteklerinizi bekliyor”

31 Mayıs 2020 13:53

Kadına şiddetle uzun yıllar mücadele eden Mor Çatı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kadınların evde bakım yükünün daha da arttığı ve kadına şiddet vakalarının kayıt altına alınmadığı yönündeki rapor ve vaka başvurularını gündeme getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın pandemi döneminde “Kadına şiddet azaldı” açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Mor Çatı, hazırladığı videoda “Bazıları için karantina bir ömür sürüyor” dedi.

Hazırlanan filmde “Bu filmde yaşananların Covid-19 pandemisiyle hiçbir ilgisi yoktur” denilerek, kadınların evde yaşadıklarının sürekliliğine dikkat çekildi.

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