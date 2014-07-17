'Bazen daha aza sahip olanlar daha cömerttir'

Amerika'da bir vatandaş karnının aç olduğu ve parası olmadığı için yemek alamadığını söyleyerek bir pizza restaurantında masalara giderek 1 dilim pizza istiyor. Ancak kimse pizzasını paylaşmak istemeyince vatandaş restauranttan ayrılmak zorunda kalıyor. Restaurantın önünde oturan ve sokakta yaşadığı tahmin edilen başka biri ise yoldan geçen bir vatandaşın uzattığı pizzayı alıyor. Aradan 5 dakika geçtikten sonra karnı aç olan kişi, elinde pizzayı gördüğü adamdan bir dilim istiyor ve isteğine olumlu yanıt alarak karnını doyuruyor.