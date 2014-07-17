T24 LogoT24 Logo
Diğer

'Bazen daha aza sahip olanlar daha cömerttir'

17 Temmuz 2014 15:50

Amerika'da bir vatandaş karnının aç olduğu ve parası olmadığı için yemek alamadığını söyleyerek bir pizza restaurantında masalara giderek 1 dilim pizza istiyor. Ancak kimse pizzasını paylaşmak istemeyince vatandaş restauranttan ayrılmak zorunda kalıyor. Restaurantın önünde oturan ve sokakta yaşadığı tahmin edilen başka biri ise yoldan geçen bir vatandaşın uzattığı pizzayı alıyor. Aradan 5 dakika geçtikten sonra karnı aç olan kişi, elinde pizzayı gördüğü adamdan bir dilim istiyor ve isteğine olumlu yanıt alarak karnını doyuruyor.

ETİKETLER

pizzaaçlıkrestaurantcömertliksokakta yaşayan adamkarnını doyuruyor

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ocak 2020

Hayatın rutinine küçük bir mola: Biz Böyleyiz

T24 haber bülteni Manşet | 9 Ocak 2020

Pertek'te çocuklara yönelik cinsel istismar Meclis gündemine taşındı: Soruşturmayla ilgili neden gizlilik kararı alındı?

Yeryüzünün yeni-normali: Savaş, yangın, depresyon

Tuğçe Kazaz: Mustafa Kemal'le beraber yeni bir realite başlatıldı; ahlaksızlık getirildi, dinsizlik getirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24