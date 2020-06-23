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Bayrampaşa ve Sultangazi’de minibüslere denetim

23 Haziran 2020 10:46

İstanbul Bayrampaşa ve Sultangazi'de ekipler taşıma araçlarında denetimler yaptı. Vatandaşların ve sürücülerin tedbirlere uyduğu görüldü.

Korona virüs bu pandemisi nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Yeni kararla birlikte toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma zorunluluğu kaldırılmış ancak minibüslere ayakta yolcu taşıma yasağı devam etmişti.

Sultangazi ve Bayrampaşa'da bu sabah denetim yapan polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurdu. Evrak kontrolü ve kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, sürücülere de uyarılarda bulundu. Ekipler, şoförlerden maskesiz binmek isteyen yolcu olması durumunda 155’i aramaları istedi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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