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Bayrampaşa'da bir erkek boşanma aşamasındaki eşini kaçırıp, ailesini arabayla ezdi

Cengiz K., tutuklanarak cezaevine gönderildi

13 Mayıs 2021 14:47

İstanbul Bayrampaşa’da boşanma aşamasında olduğu eşini kaçıran Cengiz K., kendisine engel olmaya çalışan eşinin ailesini arabayla ezdi. Cengiz K.’nın arabayla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan Cengiz K.,  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşanma aşamasındaki eşi Derya K.'nın ailesinin yaşadığı Kartaltepe Mahallesi'ndeki eve gelen Cengiz K., ayrılmak istemediğini dile getirdi. Yaşanan tartışmanın ardından gözü dönmüş koca, eşini zorla arabaya bindirdi.

Çaresiz kadının ailesi arabayı durdurmak için önüne geçti. Aracıyla geri gelerek kaçmaya çalışan Cengiz K., eşinin kız kardeşini, annesini ve mahalle sakinlerinden Cumhur Mert'i ezdi. Arabanın altında kalan 2'si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçırdığı eşini bir süre sonra Bayrampaşa'daki bir sokakta serbest bırakan Cengiz K. kaçmaya çalıştı.

Olay yerinde incelemelerini yapan Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cengiz K.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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