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Bayram tatilinin ardından İstanbul trafikle güne uyandı

26 Temmuz 2021 08:25

Bayram Tatilinin sona ermesi ile birlikte İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabahı araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde de trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul’da ise sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkan vatandaşların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Ayrıca kendi araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşların trafiği hareketlendirdi.
Toplu taşımayı tercih eden vatandaşların metrobüs ve otobüs duraklarında beklerken maske takıp, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü. Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevkiinde de yoğunluk yaşandı.

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