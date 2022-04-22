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Konya'da bayram indirimi izdihamı; yüzlerce kadın indirim için koştu

22 Nisan 2022 14:53

Konya’da bir otelde bayram şenliği adı altında yapılan indirim izdihama neden oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren otelin önüne gelen yüzlerce kadın kapının açılmasıyla birlikte içeriye doğru koştu. Ürünlerden almak için birbirleriyle yarışan kadınlardan bazıları ezilme tehlikesi yaşadı.

Giyimden tesettüre, ayakkabıdan çantaya, takıdan aksesuara, ev tekstilinden çocuk modasına kadar binlerce ürünün satıldığı festival alanına girmeyi başaran kadınlar, indirimli ürünlerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İçerde de devam eden koşuşturmanın ardından kadınların alışveriş yaptığı alanların dağıldığı görüldü.

 

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