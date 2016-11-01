Baykal’dan Erdoğan’a sert eleştiriler

Deniz Baykal, CNN Türk'te katıldığı programda başkanlık tartışmalarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Yapacağını yapıyorsun zaten kardeşim, yapacağını yaptın zaten kardeşim. Türkiye’nin ayarlarıyla oynama. Devletin bu kurumsal düzenini tahrip etme, sarsma çiğneme. Biraz anlayışlı ol lütfen ya. Al onun içinde yürü. Bakanları zaten istediğin gibi getiriyorsun, başbakana çekil git diyorsun gidiyor. Sen gel diyorsun geliyor. Sen istediğin için herkes istemediği halde aman üzmeyelim diye geliyor" diye konuştu.