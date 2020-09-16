Batman Valisi'nin katıldığı mahalle buluşmalarında dikkat çeken ayrıntı

Batman Valisi ve aynı zamanda Batman Belediyesi kayyımı Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi. Mahalle sakinleriyle parkta bir araya gelen Vali Şahin'in etkinlikte deri koltukta oturması dikkat çekti.

Hilal Mahallesi sakinleriyle ‘mahalle buluşmaları’ kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, Mahalle sakinlerinin sorun ve taliplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin okul eksikliği olduğunu belirten Vali Şahin, belediye olarak da devreye gireceklerini kaydetti.