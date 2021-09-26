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Batman Valiliği'nden Ilısu Barajı ile su altında kalan Hasankeyf için tanıtım videosu: Yelken aç mavi sulara...

Videoda "Yelken aç mavi sulara" ifadeleri kullanıldı

26 Eylül 2021 13:22

Batman Valiliği, Ilısu Barajı'yla su altında kalan Hasankeyf için tanıtım filmi hazırladı. Videoda "Yelken aç mavi sulara" ifadeleri kullanıldı. 

Tanıtım filmi, valiliğin sosyal medya hesaplarından "Mezopotamya’nın kalbinde sayısız medeniyetin kurulduğu yer, Anadolu’da tarihin başladığı şehir, 12 bin yaşında kadim kent HASANKEYF" ifadeleriyle paylaşıldı.

Videoda, "Burası Batman Hasankeyf. Yeşili ve maviyi tarihle buluşturan kent Hasankeyf. Emanetin el üstünde tutulduğu eserlerine sahip çıkan mutlu insanların şehri. Bu kadim topraklarda yeni bir tarih yazılıyor. Su altı ve su üstü sporları, tarihin özenle taşındığı arkeopark ve müzesi, sarayı, camisi ve mağaraları. Yelken aç mavi sulara" denildi.

Yorum yapmanın sınırlandırıldığı paylaşım tepki çekti. Twitter hesabından paylaşım yapan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "12 bin yıllık Hasankeyf'i betonla ve suyla nasıl boğulduğunun filmi..! 12 bin yıllık uygarlığın katili olduğunuz unutulmayacak" dedi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da "12 bin yıllık kadim kenti yok ettiniz! Yarattığınız ucube ile bir de övünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

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