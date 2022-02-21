Batman filminden yeni fragman yayınlandı

Merakla beklenen The Batman filminin yeni bir fragmanı cumartesi günü NBA All-Star Maçı sırasında geldi.

Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoë Kravitz, Colin Farrel’ın rol aldığı merakla beklenen The Batman filminden yeni bir fragman daha geldi. Fragmanın, NBA All-Star maçı sırasında yayınlanması izleyenleri şaşırttı.

Maç sırasında önce ekranda görüntüler karışmaya başlıyor ve ardından Batman işareti gökyüzünde görülürken çatıda bir Batman silueti ortaya çıkıyor. Ardından da fragman başlıyor.

Fragmanın sonuna doğru Catwoman, Pelerinli Haçlı’ya maskenin altında kim olduğunu ve yara izi olup olmadığını soruyor, buna efsanevi süper kahraman “Evet” yanıtını veriyor. Fragman, filmin bol aksiyon sahneleriyle dolu olduğuna dair ipucu veriyor.

Cloverfield yönetmeni Matt Reeves’in yönettiği Batman, 4 Mart’ta vizyona girecek.