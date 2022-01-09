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Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı

09 Ocak 2022 09:42

Batman'da bir otomobil, akaryakıt aldıktan sonra bir anda alev aldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Batman-Siirt çevre yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, akaryakıt aldıktan sonra aracı çalıştırdı. Araç saniyeler içinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular alev içinde kalan aracın kapısını açıp dışarı çıktı. İstasyon çalışanlarının alev içinde kalan otomobilin pompalara çarpmaması için gösterdiği çaba ve olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

BatmanOtomobilYangınBenzinAkaryakıt

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