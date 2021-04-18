Batman'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Batman’ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Cami önünde toplanan bir grup vatandaş, yağmur yağması için kurban kesip namaz kıldı.

Gercüş ilçesinde yaşayan çiftçiler ve vatandaşlar, yaşanan kuraklık nedeniyle Mescidi Aksa Camisi yanındaki alanda yağmur duasına çıktı. Bu yıl ülkede ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Mescidi Aksa Camisi önünde toplanan vatandaşlar, kurban kestikten sonra yağmur yağması için namaz kılıp hep birlikte dualar etti.

Çiftçilerden Cemal Şimşek yaşadıkları kuraklık nedeniyle bağ ve bahçelerinin kuruduğunu bu yüzden yağmur duasına çıktıklarını söyledi.