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Batman’da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi: 8 gözaltı

29 Mayıs 2020 16:36

KESK Batman Şubeler Platformu, kentte Sağlık Sosyal ve Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) üye 3 sağlık emekçisinin sürgün edilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlemek istedi. Polisler, açıklama öncesi bina önünü ablukaya alarak, açıklamaya izin vermedi. Söz konusu engellemeye gerekçe olarak valilik tarafından alınan "yasak" kararı gösterildi.  
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Nejdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki'nin de destek verdiği sağlıkçılar açıklama yapmakta ısrar etti. "Hukuksuz sürgünler durdurulsun" yazılı pankart taşıyan emekçiler açıklama yaptıkları sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. SES Batman Şube Eşbaşkanı Deniz Topkan'ın basın metnini okuduğu sırada, polisler gruba plastik mermi ve gazla müdahale etti. 
 
SES Batman Şube Eşbaşkanı Deniz Topkan, Eğitim Sen Genel Sekreteri Welat Kaya, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, BES Genel Genel Sekreteri Aziz Özkan, SES Batman Şube yöneticisi Salih Bayat, SES Genel Kadın Sekreteri Selma Atabey ile Erdal Doğan ve Yunus İzmir darp edilerek gözaltına alındı. 
 
HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, bir polisin sürekli olarak müdahale etmeye çalışmasına, "provokatör" sözüyle tepki gösterdi. HDP'li Tiryaki de polis amirine, "Bunları siz provake ediyorsunuz. Aynısını adliye önünde yapmıştınız" diyerek, tepkisini dile getirdi.
 
Kaynak: Mezopotamya Ajansı

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