Batman'da polis ve bekçiler bir çocuğu darp etti

Batman’da polis ve bekçiler 15 yaşlarındaki bir çocuğu yere yatırarak dakikalarca darp etti. Polisin şiddete tepki gösterenlere hakaret edip havaya ateş açtığı öne sürüldü.

Batman’ın Cudi Mahallesi’nde bulunan Salih Özdemir Parkı’nda dün akşam saatlerinde bir grup polis ve bekçi, korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini öne sürdükleri 15 yaşlarındaki bir çocuğu yere yatırarak şiddet uyguladı. Polis ve bekçilerin şiddeti, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.