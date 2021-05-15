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Batman'da polis ve bekçiler bir çocuğu darp etti

15 Mayıs 2021 15:22

Batman’da polis ve bekçiler 15 yaşlarındaki bir çocuğu yere yatırarak dakikalarca darp etti. Polisin şiddete tepki gösterenlere hakaret edip havaya ateş açtığı öne sürüldü.

Batman’ın Cudi Mahallesi’nde bulunan Salih Özdemir Parkı’nda dün akşam saatlerinde bir grup polis ve bekçi, korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini öne sürdükleri 15 yaşlarındaki bir çocuğu yere yatırarak şiddet uyguladı. Polis ve bekçilerin şiddeti, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Görüntüde ismi öğrenilemeyen çocuğun, bekçiler ve polisler tarafından parkın içinde yere yatırıldığı, çocuğun üzerine bir kişinin oturduğu, beyaz gömlekli sivil polisin de çocuğa tekme ve yumruk attığı görülüyor.  

Kaynak: Mezopotamya 

Batmanpolis ve bekçi şiddeti

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