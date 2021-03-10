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Batman'da, öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı: 2 kardeş öldü, 27 yaralı

10 Mart 2021 10:20

Batman'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. 

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı.

Yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

Kaynak: DHA

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