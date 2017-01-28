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Batan gemideki sızıntı havadan böyle görüntülendi

28 Ocak 2017 20:35

İstanbul Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli olarak dururken dün akşam saatlerinde su almaya başlayan ve batan "Bereket" adlı kuru yük gemisinden sızıntı başladı. Zeytinburnu açıklarında dün akşam demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçmişti. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi hızla su alırken kısa süre içinde sulara gömüldü. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri su üzerinde kaldı. Geminin hacizli olduğu ve 2014 yılından bu yana aynı yerde demirli olduğu içinde personel bulunmadığı öğrenildi. Batıkla ilgili bu sabah saatlerinde çalışmalar devam etti. Gemiden sızıntı meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine sızan maddenin çevreye yayılmaması için büyük bölümü suyun içinde bulunan geminin çevresi bariyerlerle çevrildi. Geminin çevresinde bulunan denizde temizlik çalışmaları başlatıldı. Geminin çevresinde bir deniz temizlik çevresi görev yapmaya başlarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör de hazır bekletiliyor.

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Batan gemisızıntıhavadan görüntübatan gemiZeytinburnu

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