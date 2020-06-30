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'Bataklık' operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı; 'padişah'ın' fotoğrafı ve kılıçları dikkat çekti

30 Haziran 2020 10:50

Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen "Bataklık Operasyonu" sırasında bir evde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı. 

Operasyon kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı.

Operasyon ile ilgili sabah saatlerinde bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun başlatıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.

Suç gelirleriyle mücadelede büyük bir mücadele verildiğine dikkat çeken Soylu, "Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. 94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı" bilgilerini verdi.
Operasyonda silahlı suç örgütünün de tespit edildiğini kaydeden Soylu, "Örgütün iki tepe yöneticisi var, biri Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık kırmızı bülteni var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, operasyondan ilk görüntüler ortaya çıktı. Örgütün elebaşlarının N.D. ve Ç.G. olduğu belirlendi. Ç.G.'nin 'Padişah' yazan fotoğrafı dikkat çekti.

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