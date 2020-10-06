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Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı

06 Ekim 2020 17:44

Ardahan’da bataklığa saplanan inek, AFAD ekiplerinin 1 saatlik mücadelesinin ardından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Halilefendi Mahallesi'nde bulunan merada meydana geldi. Otlatılmaya bırakılan ineklerden 1’i Kura Nehri kenarındaki bataklığa saplandı. Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için AFAD ve Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler, ineği kurtarmak için halat kullandı. Halata bağlanan inek, paletli iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı. Bir süre etrafına bakan inek daha sonra sürüye katılarak otlamaya devam etti.

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