Bataklığa saplanan gazeteciler İBB ekipleri tarafından böyle kurtarıldı

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranlarını haber yapmak için baraj yatağına giren Haber Global ekibi bataklık alanda balçığa saplandı.

Gazetecileri saplandıkları balçıktan İstanbul İtfaiyesi kurtarırken o anlara dair görüntüleri İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun paylaştı.

Ongun paylaşımında, “Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak için Sazlıbosna Baraj yatağına giren Haber Global ekibini saplandıkları balçıktan İstanbul İtfaiyesi kurtardı. Habercileri ve meraklı vatandaşları, bilgi vermeden bu riskli alanlara girmemeleri konusunda uyarırız” ifadeleri kullanıldı.