Bat Yam'da Arap bir sürücünün, İsrailliler tarafından linç edildiği kameralara yansıdı

İsrail’in Bat Yam kentinde İsrailli bir grubun, Arap olduğu bildirilen bir araç sürücüsünü linç etmek istedi.

Sokakta bulunan kalabalığın arasına giren sürücü, İsrailli grubun saldırması üzerine aracı ile kalabalıktan kaçmaya çalıştı. Başka bir araca çarparak duran sürücü daha sonra sıkışık olan trafiğin içine girmesi ile saldırganlar tarafından araçtan indirilerek adeta linç edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsraillilerin araç sürücüsüne Arap olduğu için saldırdığını ifade ederken, bazı kaynaklar ise sürücünün Yahudi olduğunu ve yanlışlıkla saldırıya uğradığını belirtti.

Sürücünün sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.