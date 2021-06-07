Bastığı kiriş kırılan hırsız, girmeye çalıştığı pencereden böyle düştü

İstanbul Avcılar’da arkadaşlarının yardımıyla tırmandığı evin penceresinden içeri girmeye çalışan hırsız, bastığı kirişin kırılması üzerine 2 metre yükseklikten yere düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran Salı günü saat 09.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bulunduğu sokağa gelen 3 şüpheli, birinci kattaki evin penceresinin açık olduğunu fark etti. Şüphelilerden biri, iki arkadaşının yardımıyla 2 metre yükseklikte bulunan evin penceresine tırmandı. Bu sırada bastığı kirişin kırılması üzerine şüpheli, yere düştü. Şüpheliler yaşananların ardından olay yerinden kaçtı. Apartman sakinleri kırılan kirişi fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık girişiminin yaşandığını anlayan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası böyle görüntüledi

Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, arkadaşlarının pencereye tırmanmasına yardım etmesi, kirişin kırılması ve hırsızlık şüphelisinin yere