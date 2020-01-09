28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi

Başrollerini Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmini sadece 27 kişi izledi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, filmin izlenme verilerini bugünkü köşe yazısında şöyle duyurdu; "27 Aralık'ta vizyona giren filmlerin bir haftada yaptıkları gişeye bakarken 'Laz Kit'in karşısında yazan rakam dikkatimi çekti. 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişinin izlediği ve 454 TL hasılat yaptığı yazıyordu boxofficeturkiye.com'da.

Filmin afişinde kaç oyuncunun adı yazılı diye sayınca şaşırdım.

Çünkü bir haftada sadece 27 kişinin izlediği filmin afişindeki oyuncu sayısı 28...

'Laz Kit' rekoru!"

Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Yusuf Atıcı yaptı.