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Başörtüsünü çıkaranlar: Neden bu kararı alıyorlar, neler yaşıyorlar?

04 Ocak 2019 22:47

Türkiye'de başörtüsünü çıkarmaya karar verenler bu kararlarının nedenlerini, bu süreci ve yaşadıklarını Yalnız Yürümeyeceksin adlı internet sitesinde paylaşıyor. İnternet sitesine yazanlardan biri Melek Bilgili. Kadın çalışmaları konusunda Yüksek Lisans yapan Melek başörtüsünü ve muhafazakâr hayatı üniversite yıllarında sorgulamaya başlamış. Melek Bilgili ve Yalnız Yürümeyeceksin internet sitesinin kurucuları ile siteye katkıda bulunanlar neden bu kararı aldıklarını BBC Türkçe'ye anlattı. İnternet sitesinin kurucuları kimliklerinin gizli tutulmasını ve seslerinin de bilgisayarda değiştirilmesini istedi.

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