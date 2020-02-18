Başkentte 'kadına şiddete hayır' dansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada her yıl düzenlenen “One Billion Rising Revolution” isimli farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen etkinlikte başkentli kadınlar, “Kadına Şiddete Hayır” demek için dans etti.

Her yıl düzenlenen etkinliği ilk kez başkente taşıyan Ümitköy Hanımlar Lokali, her yaş ve meslek grubundan kadını bir araya getirdi. Kadınlar saatlerce zumba dansı yaparak ‘kadına şiddete dur’ dedi.

Ankara Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Ümitköy Hanımlar Lokali tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda zumba eğitmenleri eşliğinde düzenlenen dans etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

One Billion Rising Revolution nedir?

One Billion Rising, feminist aktivist Eve Ensler tarafından kadınlara yönelik tecavüz ve cinsel şiddeti sona erdirmek için kurulan küresel bir kampanya. 2012 yılında çalışmalarına başladı.

Her yıl tüm dünyada düzenlenen “One Billion Rising Revolution” isimli etkinliklerle kadınlar dans ederek bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.