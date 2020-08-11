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Başkent'te Koronavirüs denetimi

11 Ağustos 2020 18:33

Ankara’nın Mamak ilçesinde Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, esnafların dükkanlarını gezerek maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısını yaptı.

Mamak'taki denetimleri yerinde inceleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, “İçişleri Bakanlığımız yoğun ve özel bir denetim başlattı. Bu denetimin amacı Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Devletimizin almış olduğu tedbir kararlarının vatandaş nezdinde uygulanabilirliğini arttırmak. Bu denetimlerde bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz konu, vatandaşlarımızın ve işyeri işletme sahiplerimizin özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarının içselleştirmesi ve bunun bilincinin oluşturulması noktasında bir farkındalık çalışmasıdır. Açık ya da eksik yakalayıp cezalandırmak gibi bir niyetimiz yok. Öncelikle vatandaş ve işletme sahiplerinin duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

Vatandaşların kurallara uyduğunu söyleyen Vali Şahin, “Şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız kurallara uyuyor ama şu da bir gerçek ki bu pandemi maalesef artış eğilimine girdi. Bunu tekrar eskiye döndürüp başarılı günlerimize dönmemiz çok mümkün. Bunun için birazcık daha dikkat, gayret ve sabır gerekli. Biliyoruz yaz günü maske takmak ve bir takım konularda sabırlı davranmak zor ama bu sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için, ülkemizin, milletimizin sağlık ve geleceği için yapmamız gereken bir fedakarlık. Tanımadığımız bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bugün bu mücadeleyi bir cephe mücadelesi gibi kabul edip herkes üzerine düşen fedakarlığı hiçbir ihmale ve rehavete kapılmadan bu mücadeleyi hep birlikte vermemiz lazım. Bu mücadeleyi risk ve tehdit durumu olmaktan çıkana kadar yürüteceğiz bunun bugünü yarını yok bitiş zamanına kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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